Stadsfotograaf Gerard Brusten al vier decennia bij Toeristische Raad

Bree - In Bree werd stadsfotograaf Gerard Brusten door de leden van de Toeristische Raad stevig in de bloemen gezet: Gerard is immers al 40 jaar onafgebroken lid van de raad -onder meer als voorzitter- en viert ook zijn 15-jarig jubileum als stadsfotograaf.

Bij elke festiviteit die in Bree georganiseerd wordt, kan je Gerard dus aantreffen. Bovendien is Geard ook actief als bestuurslid van de geschied- en heemkundige kring Het Ezendröpke en helpt hij elk jaar mee de kerststal bij de Sint-Michielskerk opbouwen en afbreken. “In de loop der jaren heeft Gerard ongeveer 600 evenementen mee helpen organiseren”, vertellen Katrijn Neyens en Jindra Meyssen van het stadsbestuur. “Denk maar aan de vroegere Breugheliaanse Feesten. Het aantal vergaderingen waar hij aan deelnam, is niet te tellen.”