Bree - Voorlopig is het ijs op het oud kanaal nog te dun om op te schaatsen.

Het oud kanaal biedt al wel een idyllische aanblik, maar om te schaatsen is het ijs nog veel te dun.Het kanaal is zelfs nog niet helemaal dichtgevroren. Nog even de weersvoorspellingen in de gaten houden, dus.