Limburg-Almenak kleurt elke dag van 2019

Bree - De editie 2019 van de Limburg-Almenak van de vereniging Veldeke Belsj Limburg opent met ‘Emes den adel bloeëtlègke’ in 't dialect van Maaseik. In het AN wordt dat ‘iemand de adel bloot leggen”, wat zoveel betekent als ‘iemand eens goed de waarheid zeggen’. Meteen is de toon gezet in de 17de jaargang van deze leutige dialectalmanak.

De vereniging Veldeke Belsj Limburg ijvert voor het behoud van de Limburgse streektalen. Dat doet ze onder meer door een dialectkalender uit te geven. Die kalender staat vol met uitspraken, wetenswaardigheden en mopjes in alle Limburgse dialecten. Medewerker Brecht Creemers uit Bree. “Vroeger sprak iedereen dialect en leerde je op school ‘algemeen beschaafd Nederlands’. In de jaren 80 besloten veel ouders om, bij wijze van spreken, van de ene dag op de andere over te schakelen van dialect naar algemeen Nederlands (AN). Dat gebeurde onder invloed van een generatie schoolmeesters: ze dachten dat kinderen die thuis dialect spraken, op school minder goed zouden kunnen volgen. De laatste jaren is er echter een tegenreactie ontstaan en is het is weer ‘in’ om je kinderen in het dialect op te voeden. Vooral aan de Maaskant is dat het geval: meer mensen gaan weer dialect spreken met hun kinderen omdat ze beseffen dat hun streektaal anders uitsterft.”

Moppen en wijsheden

Elk blad uit de kalender geeft een overzicht van drie dagen. Op de achterkant van elk blad staat een mopje, gedicht of uitspraak in een Limburgs dialect, telkens met de vertaling erbij. Brecht: “Het is een scheurkalender, maar we raden de mensen toch aan om alle pagina’s bij te houden. Op die manier heb je op het eind van het jaar weer een plezant boekje met spreuken en moppen." Wat dacht je bijvoorbeeld van de volgende wijsheid uit Kinrooi: ‘Dien hoes wit sjilderen geit ’t bèste in ’t zwart’ oftewel, ‘je huis wit schilderen gaat het best in het zwart”. In Kanne weet men dan weer dat ‘De hèbs minse en fitsebelle’: je hebt mensen en fietsbellen, waarmee men bedoelt dat je alle soorten van mensen hebt. De kalender kost 10 euro en is onder meer te koop in De Gulden Tas, Nieuwstadstraat 9 in Bree. Info: 089/70.26.68.