Leerlingen genieten van verdiende kerstvakantie

Meeuwen-Gruitrode / Bree / Peer - Momenteel geniet de schoolgaande jeugd van een verdiende kerstvakantie.

De leerlingen van de eerste graad van het Agnetencollege hebben het jaar 2018 op een bijzonder sfeervolle manier afgesloten: met een heel erg warme viering met dans en muziek. “Eens te meer is gebleken dat we heel wat talent in huis hebben”, aldus directeur Lisette Loos van het Agnetencollege. “Na een inspannene examenperiode kunnen de leerlingen nu genieten van een ontspannende vakantie. Via deze weg alvast de beste wensen voor een succesvol 2019 aan de Limburgse schoolgaande jeugd.”