Bree - In de Barrier in Gerdingen organiseerde 'De Breese Kanarie' haar jaarlijkse vogelshow.

Voorzitter Erik Vanderheyden: "Onze vereniging werd opgericht in 1954 en telt momenteel 58 leden. We presenteren hier 1.100 vogels: kanaries en tal van exotische vogels, maar evengoed hoenders, duiven of kwartels. Dat is een mooi succes, want het zijn er 250 meer dan bij de vorige editie. Volgend jaar vieren we hier ons 65-jarig jubileum."