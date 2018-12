Laatste winkel onder kerktoren van Beek gaat dicht

Bree - Op zaterdag 29 december trekt uitbaatster Josee Martens de deur van haar kranten- en geschenkenshop ’t Winkeltje in de Jef Van Hoofstraat in deelgemeente Beek na 28 jaar definitief achter zich dicht. Meteen verdwijnt de laatste winkel onder de kerktoren van Beek.

Al bijna drie decennia verkoopt Josee kranten, tijdschriften, snoepgoed, papierwaren, wenskaarten en allerhande geschenkwaren in haar winkeltje, vlak naast de deur van de ouderlijke bakkerswinkel van vader Martens. Iets verderop in de straat lag vroeger slagerij Brebels en aan de andere kant van de lagere school vond je Vano’s Hobby Shop. Tegenover de kerk lag de Sparwinkel van Lisa Schepers, alias ‘Mi-j Prots’ en iets verderop de kruidenierswinkel van Langens. In de Wolstraat vond je de stoffenwinkel van ‘Alda van Graad’. “Al die zaken zijn verdwenen en met ’t Winkeltje sluit nu ook de laatste winkel onder de kerktoren van Beek,” vertelt Josee gelaten. “Ik had het graag anders gezien, maar ik heb geen keuze. In de beginjaren ging het nog, maar de laatste tien jaar is deze zaak echt niet leefbaar meer.”