Meeuwen-Gruitrode / Peer - De leerlingen van de eerste graad van het Agnetencollege hebben het jaar op een bijzonder sfeervolle manier afgesloten: met een heel erg warme kerstviering.

“Eens te meer is gebleken dat we heel wat talent in huis hebben”, aldus een gelukkige directeur Lisette Loos van het Agnetencollege. “Ook op muzikaal en vocaal vlak hebben onze leerlingen heel wat in hun mars. En nu genieten van een welverdiende vakantie.”