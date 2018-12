Slotevent mutsenstrijd Limburg 2018

Bree - Al zeven jaar breien vrijwilligers kleine mutsjes voor een goedgemutste breicampagne. Deze kleine schattige mutsjes zijn vanaf februari te koop in de supermarkt.

Je vindt ze dan op de flesjes smoothies van Innocent. Voor elke verkochte smoothie met mutsje, krijgt ‘Samen tegen armoede’ 20 cent op de rekening. Marjan De prins, educatief medewerker van Welzijnszorg en Samen Tegen Armoede: “Vorig jaar bracht deze actie in heel het land bijna 120.000 euro op: we hopen dit jaar even goed te doen. Op dit slotevenement in stadspark de Boneput in Bree werd er onder meer een snelheidswedstrijd gehouden, maar er werden ook aanmoedigingsprijzen uitgereikt. Zo leverde de Welzijnsschakel Overpelt maar liefst 5.100 mutsjes af. Fantastisch gedaan! Het fijne aan deze actie is trouwens dat ook mensen die het vaak zelf iets minder hebben, toch iets kunnen doen voor de zwakkeren in onze maatschappij.”