Hartverwarmende drankjes voor goede doelen

Bree - Ook dit jaar sloegen de leden van de Ronde Tafel Bree en de Lions Club Brueghel letterlijk en figuurlijk hun tenten op tijdens de Sinterklaasmarkt: op het Vrijthof kon je in een lekker warm paviljoen terecht voor hartverwarmende drankjes en hapjes.

“Dit jaar steunen we twee plaatselijke goede doelen”, vertellen Jos Heynickx en Joeri Vandijck. “De vzw Wiebe die vakanties voor kansarme kinderen organiseert en de vzw All For Pelle: een steunfonds voor Pelle uit Opitter die afgelopen zomer op een Kazou-kamp in Spanje tijdens een waterspel zijn nek heeft gebroken en nu voor een lange revalidatie staat.”