Winterpret op het Vrijthof

Bree - Vanaf vanavond tot en met zaterdag 13 januari kan je weer naar hartenlust komen schaatsen op de overdekte ijsbaan op het Vrijthof. Naast vrij schaatsen en schaatslessen door de sportdienst, staan er tussendoor nog tal van activiteiten op het programma.

Om 20 uur wordt de schaatsbaan geopend met een gratis optreden van Ice Fantillusion onder leiding van Keven Van der Perren. Daarna mag iedereen gratis schaatsen tot 22 uur. In de kerstperiode staan nog tal van andere evenementen op het programma: op woensdag 19 december van 14 tot 16 uur is er gratis kinderanimatie tijdens ‘Wintermagie on ice’ en later volgen nog ijshockeyinitiaties en wordt er geschaatst voor het goede doel. Alle info op www.bree.be/onice.