Sinterklaasmarkt is grootste jaarmarkt uit de regio

Bree - Vandaag is het hele centrum van Bree afgesloten om plaats te bieden aan de grootste en oudste jaarmarkt uit de regio: de Sinterklaasmarkt. Het centrum bruist momenteel van de gezelligheid.

“Je kunt de hele dag komen shoppen, gewoon rondwandelen en cadeautjes kopen voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar op deze grootste jaarmarkt uit onze regio”, nodigt burgemeester Liesbeth Van der Auwera uit. “Nog tot 18 uur zorgen meer dan 200 marktkramers en enkele verenigingen van Bree voor sfeer en gezelligheid. Ook als alle cadeautjes al in huis zijn, kan je rustig van de markt komen genieten. In de namiddag zal de Sint hoogstpersoonlijk alle kinderen verwelkomen op het Vrijthof. Behalve shoppen, kan je ook van een hapje en een drankje komen genieten. Dat kan in de vele horecazaken, maar ook op de markt zelf waar diverse verenigingen in een tent gastheer spelen. Zo steun je ook nog een paar goede doelen uit de regio.” Automobilisten moeten er wel rekening mee houden dat het hele centrum voor de gelegenheid verkeersvrij is. Er is wel toegang tot de ondergrondse Augustijnerparking en je kan voor gratis langparkeren terecht op diverse plaatsen, telkens op wandelafstand van het centrum.