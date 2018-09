420.000 euro voor kunstgrasveld KGS Bree-Beek

Bree - De voetbalclub KGS Bree-Beek krijgt een investeringstoelage van 420.000 euro voor de aanleg van een voetbalterrein met kunstgras.

Schepen van Sport Michel Theunissen (CD&V): “Dat is veel geld, maar omwille van het feit dat je, ongeacht de weersomstandigheden, zo’n terrein altijd kan gebruiken, heeft het wel zijn nut. Op die manier vervangt het drie ‘traditionele’ terreinen qua gebruiksintensiteit. De club had wegens het stijgend aantal leden meer capaciteit nodig.” Jos Drykoningen (VB-LB): “Hadden jullie dan niet beter drie of vier gewone bijkomende terreinen voorzien? Is het trouwens niet zo dat de meeste spelers liever op gewoon gras spelen?” Theunissen: “De aankoop en inrichting van een traditioneel terrein kost ook ongeveer 100.000 euro. Bovendien komt de aanvraag voor kunstgras van het bestuur van de club.”