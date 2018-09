“Groene Tien Mijl is unieke loopervaring”

Bree - Voor de derde keer loodsten de leden van Natuurpunt en de vzw De Groene 10 Mijl van Bree de deelnemers aan hun loopwedstrijd doorheen een uniek stukje natuurgebied.

Voorzitter Jos Vandermeulen van De Groene 10 Mijl: “Je kon kiezen tussen een route van 5 of 10 km of een tocht van 10 mijl doorheen de natuurgebieden Sint-Maartensheide en De Luysen. We hebben een parcours uitgezet dat alle deelnemers een prachtige loopervaring tussen fauna en flora bezorgde.” Maar ook de kleinste deelnemers beleefden heel wat pret. Jean Pareyn: “De vitamientjeslopen in de namiddag zorgen ook altijd voor heel wat animo.”