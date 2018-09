Bree - In Bree was de sportdienst gastheer voor het intergemeentelijk petanquecriterium.

“Dat is een gezellige namiddag waarbij we inwoners van verschillende naburige gemeenten op een sportieve manier met elkaar in contact brengen en ze kennis willen laten maken met het plezier van petanque”, vertelt Tom Lantin van de Breese sportdienst. “Er wordt onderling gepeeld, maar er is geen klassement en er zijn geen prijzen: alleen het spelplezier is van tel.”