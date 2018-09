Bree - In Tongerlo hebben de muziekvrienden van T Live de festivalzomer op een fantastische manier afgesloten.

Dat gebeurde met groepen die allemaal een link met Bree hebben: zo speelden onder meer Astronaute en Mantis een sfeervolle set. Afsluiter Among The Saints zette de tent in vuur en vlam. Verslag binnenkort in de Het Belang van Limburg.