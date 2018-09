“Unieke loopervaring door beschermd natuurgebied”

Bree - Een loopwedstrijd doorheen een geklasseerd natuurgebied over een traject dat normaal gezien niet toegankelijk is voor bezoekers: dat presenteren Natuurpunt en de vzw De Groene 10 Mijl van Bree vandaag aan alle loopfanaten.

Voorzitter Jos Vandermeulen van De Groene 10 Mijl: “Lopers kunnen kiezen voor een route van 5 of 10 km of een tocht van 10 mijl doorheen de natuurgebieden Sint-Maartensheide en De Luysen. We hebben een parcours uitgezet dat alle deelnemers een prachtige loopervaring tussen fauna en flora zal bezorgen. Voor G-sporters hebben we een aangepast parcours.” De loop gaat door op zaterdag 15 september. Start aan de voetbalterreinen van Groen Star Beek. Vitamientjesloop om 14.45 uur en start loopwedstrijden om 16.10 uur. Alle info en inschrijven via www.groene10mijlvanbree.be.