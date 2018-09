Breese muzikanten sluiten de zomer af met gratis festival T-Live

Bree - In en rond De Kieper langs 't kanaal in Tongerlo gaan enkele Breese muziekvrienden op vrijdag 14 september de zomer afsluiten met het gratis muziekfestival T-Live. Alle groepen die er komen optreden, hebben een link met Bree

“Vanuit onze gezamenlijke passie voor muziek ontstond een paar jaar geleden het idee om in Bree een nieuw festival te organiseren”, vertellen Wim De Gendt, Bert Gabriels, Jaak Bakkers, Roland Dries en Erik Bakkers. “Muziek is er voor alle generaties en muziek brengt mensen samen: we willen met ons festival dan ook muziekliefhebbers van alle leeftijden de kans geven om in onze eigen achtertuin te genieten van jong en minder jong talent uit de regio, meer bepaald uit onze thuishaven Bree zelf. Als locatie kozen we voor De Kieper in Tongerlo. Vandaar de naam T Live, waarbij T staat voor Tongerlo. Dit fietscafé wordt omgetoverd tot een heus festivalterrein met zowel een buiten- als een binnenpodium. Voor het café komt er een grote tent te staan. Op die manier creëren we een echt festivalgevoel. We zijn nu alweer aan de derde editie van ons festival toe.” Alle groepen die komen optreden hebben een link met Bree. Wie denkt dat alleen nobele onbekenden hun opwachting zullen maken, slaat de bal mis. Bree heeft op muzikaal vlak immers heel wat te bieden.” Op de affiche prijken onder meer Straight outta 98, Jeans and queens (de benjamins op het programma) en Fornet op de affiche. “Bovendien zullen Mantis, Bonfire Lakes, Astronaute en The Romans in première materiaal uit hun nieuwe EP’s brengen”, aldus nog Bakkers en De Gendt. “Ons festival blijft helemaal gratis en we zijn milieuvriendelijk door biologisch afbreekbare drankbekers te gebruiken. We denken dat we met dit opzet een buitenbeentje zijn in het Limburgse muziekgebeuren. Kortom: de ideale gelegenheid om een tot nu toe fantastische festivalzomer op gepaste wijze af te sluiten met muziek voor elk wat wils.” T-Live Festival Tongerlo gaat door op vrijdag 14 september vanaf 17 uur in de Keyartstraat in Tongerlo. Info: 0494 88 77 18.