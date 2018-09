Tiende en laatste zeepkistenrace in Tongerlo

Bree - Zopas organiseerden de KSA en de Gezinsbond van Tongerlo alweer voor de tiende keer hun zeepkistenrace.

Dit is een race waarbij zelfgemaakte gocarts zo snel mogelijk de helling van de brug van Tongerlo afrijden. Jo Knoops: "Zoals elk jaar werd de race ingekleed rond een thema: dit jaar kozen we voor een 'Christmas and Ney Year’-editie. Deze jubileumeditie is trouwens ook onze allerlaatste race: er zijn nog steeds voldoende inschrijvingen en het evenement lokt nog steeds heel veel volk, maar we zijn aan een nieuwe uitdaging toe. Er komt volgend jaar dus een nieuw initiatief.”