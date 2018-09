Ronny Savelkoul duwt lijst Verjonging

Bree - Als eerste partij heeft Verjonging haar volledige lijst bekendgemaakt: lijstduwer wordt ondernemer Ronny Savelkoul van Lesaco Montage.

“In 2012 presenteerde ik mij voor het eerst als kandidaat op de lijst van Verjonging”, aldus Savelkoul, die ver familie is van lijsttrekker Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul. “Als rolstoelgebruiker wilde ik toen een beetje een voorbeeldfunctie op mij nemen: mensen met een handicap zijn geen rem, maar kunnen heel wat betekenen in onze maatschappij. Als lijstduwer bekijk ik het zo: men heeft mij vaak letterlijk een zetje aan mijn rolstoel moeten geven, nu ben ik blij dat ik figuurlijk mijn ervaren, en minder ervaren collega’s op de lijst, een duwtje in de rug kan geven.” Lijsttrekker Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul: “Na het tijdperk Gabriels gaan we voor een duidelijke verjonging in onze groep: daarom hebben we jonge, nieuwe en getalenteerde mensen zoals Dries Tyskens (39 jaar op plaats 2), Lien Ceyssens (26 jaar op plaats drie), Joël Clijsters (26 jaar op plaats vier) en Sietse Wils (24 jaar op plaats vijf) bovenaan gezet. Met zijn 18 jaar is Gijs Fiten op plaats 18 onze benjamin.” Voorts presenteert Verjonging een erg liberaal getinte lijst met heel wat ondernemers zoals nieuwkomers Filip Broeks van het Heerenhuis, Xavier Weijtjens van café De Dolle Haring en organisator van de Vostertfeesten en Christa Beckers van De Gouden Sterre. (pabr)

Ronny Savelkoul duwt de lijst van Verjonging. Foto Patrick BREBELS

Volledige lijst

1. Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul (60, Bree)

2. Dries Tyskens (39, Bree-Beek)

3. Lien Ceyssens (33, Gerdingen)

4. Joël Clijsters (26, Opitter)

5. Sietse Wils (24, Bree)

6. Elke Luyckx (38, Gerdingen)

7. Sandra Haveneers (40, Bree)

8. Femke Steensels (22, Tongerlo)

9. Luc Bloemen (53, Bree-Beek)

10. Tina Gysen (47, Bree-Beek)

11. Filip Broeks (46, Bree)

12. Sylvia Surkyn (53, Vostert)

13. Lambert Neyens (60, Opitter)

14. Jan Aegten (44, Beek)

15. Gerda Verstappen (52, Tongerlo)

16. Xavier Weijtjens (53, Bree)

17. Christa Beckers (52, Bree)

18. Gijs Fiten (18, Opitter)

19. Alice van Seer (47, Beek)

20. Marc Meyers (60, Gerdingen)

21. Frieda Geelen (62, Bree-Beek)

22. Lode Tijskens (59, Bree)

23. Roel Coninckx (65, Bree-Gerdingen)

24. Edith Vanaken (47, Bree)

25. Ronny Savelkoul (52, Gerdingen)