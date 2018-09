Bree - Met het stuk ‘Desperado’ van Kas & De Wolf brengt het Koninklijk Brees Volkstoneel (KBVT) een stuk vol zwartgallige, maar onweerstaanbare humor op de planken van de Breughelzaal. René Meuwis voert de regie.

“We hebben rijke traditie: vorig jaar vierden we ons 90-jarig bestaan met de opvoering van onze bewerking van de klassieker Don Quichot”, vertelt voorzitter Rudi Lemkens van het KBVT. “Dit speeljaar kozen we als eerste stuk voor ‘Desperado’. Hierin staan vier mannen op de planken, vertolkt door Jan Hendrikx, Valére Janssen, Steven Maenen en Pascal Janssen. Ze houden van verhalen over cowboys en indianen en spenderen hier heel wat vrije tijd aan. In het stuk komen heel herkenbare thema’s zoals vriendschap, werk en seks aan bod: kortom het leven zelf. Het stuk is wel gespeend met een -ook al herkenbare- zwartgallige, maar onweerstaanbare humor.” Opvoeringen op vrijdag 14 en zaterdag 15 september om 20.15 uur in de Breughelzaal. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Info en reservaties op het nummer 089 84 85 65.