Zaterdag 1 september zeepkistenrace in Tongerlo

Bree - Op zaterdag 1 september organiseren de KSA en de Gezinsbond van Tongerlo alweer voor de tiende keer hun zeepkistenrace.

Jo Knoops vertelt namens de organisatie: "Zoals elk jaar wordt de race ingekleed rond een thema: dit jaar kozen we voor een 'Christmas and Ney Year’-editie. De start wordt gegeven om 15 uur. We voorzien een mooie prijzenpot en de hoofdprijs is een luchtdoop. Maar onze race is ook een echte familiehappening. We voorzien kinderanimatie met onder meer springkastelen, grimeerstanden en een ballonnenclown. Alle informatie en inschrijven op de website www.ziepkisterees.be.