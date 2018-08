Bree - Momenteel zijn de Vostertfeesten in volle gang: Slade en Mud II hebben het publiek al helemaal in de sfeer gebracht. Straks komt onder meer Albert Hammond nog langs.

"De huidige formule met een zomercarnaval op vrijdag en rockers op zondag is een schot in de roos", aldus organisator Xavier Weijtjens."We gaan zeker niet uitbreiden volgend jaar, wel misschien een beetje aan de programmatie op zaterdag sleutelen." Morgen lees je het hele verslag in de krant.