Met De Pungel verdwijnt voormalige Limburgse rocktempel

Bree - In de Witte Torenstraat, vlak bij het stadscentrum, worden momenteel de voormalige gebouwen van jeugdhuis De Pungel en Breekend Kaffee gesloopt.

Nico Neyens: “De Pungel groeide in de jaren 80 uit tot dé Limburgse rocktempel. Onder meer Won Ton Ton, The Radio’s, TC Matic en The Scabs passeerden de revue. Maar ook internationale groepen kwamen langs: zo speelde Robert Cray in de Pungel. Een jaar later, in 1985, was hij top of the bill op het bluesfestival in Peer.” Je leest het hele verhaal in Het Belang van Limburg.