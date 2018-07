Containerpark gesloten wegens hitte

Bree - Het stedelijk containerpark op het industrieterrein Peerderbaan zal op vrijdag 27 juli in de namiddag gesloten zijn.

“Er worden temperaturen van meer dan 35 °C voorspeld”, aldus schepen van Containerpark Rik Hertogs. “In de voormiddag is het park open van 9 tot 12 uur, maar in de namiddag zal de poort gesloten blijven: met zo’n temperaturen willen we ons personeel wat ademruimte tegen. Momenteel geldt de zomerregeling en werken we met een minimale bezetting. Hierdoor is het tijdelijk niet mogelijk om in de namiddag andere mensen in te zetten.”