’t Hasseltnaren houden traditie in ere

Bree - Ter gelegenheid van het verenigingsfeest ’t Hasselt kermis liepen de gebouwen van de voormalige lagere school weer helemaal vol.

“Traditiegetrouw organiseerden we ook dit jaar weer een mooie tentoonstelling”, aldus voorzitsters Mia Smeets en Sandra Smit van de KVLV ’t Hasselt. “Als thema kozen we voor ‘traditioneel en hedendaags’ want we houden onze tradities in ere.” 's Avonds was er dan de al even traditionele barbecue: honderden 't Hasseltnaren zakten hiervoor weer eens naar de heimat af.