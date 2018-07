Bree - Momenteel genieten 50 deelnemers en 11 begeleiders van een zonovergoten tenniskamp bij de Koninklijke Breese Tennisclub.

"Deze tradtie houdt al meer dan 30 jaar stand", aldus kampleider Jean Pareyn. "We beleven hier mooie dagen." Binnenkort lees je er alles over in de Goed Nieuws Krant.