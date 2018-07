Bree - De jaarlijkse braderie in het centrum van Bree kreeg een make-over.

Voorzitter Lode Tijskens van zelfstandigenvereniging BreeZO! vertelt: “Met ‘Bree Zomert’ hebben we onze braderie in een nieuw jasje gestoken: we willen het gezellig genieten koppelen aan het doen van interessante koopjes. Met als ingrediënten ontspannen samenzijn, lekker eten, een terrasje doen, shoppen en animatie voor groot en klein hopen we te slagen!” De mooie opkomst bewees het gelijk van de organisatie: ook de KSA van Tonerlo kwam langs om van de sfeer te genieten tijdens een stadsspel.