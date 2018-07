Bree - In het pensionaat langs de Grauwe Torenwal presenteerde een 150-tal leerlingen van de Breese afdeling van de Kunstacademie Maasmechelen voor beeldende en audiovisuele kunsten hun kunstwerkjes aan het grote publiek.

Begeleiders Eva Op ’t Eyndt, Eveline Broeckman en Chris Vosters: “We werkten rond het thema ‘kunstlabo’ en het afgelopen werkjaar leverde heel wat schitterende werkjes in diverse disciplines. In totaal presenteren we hier zo’n 300 items."