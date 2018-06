“Parkeerplaatsen geven zuurstof aan bloeiend handelscentrum”

Bree - Momenteel wordt de kleine ring rond het centrum heraangelegd: vanaf 2020 is het hart van de stad zelf aan de beurt om een grondige metamorfose te ondergaan. De handelaars en ondernemers van het centrum maken zich echter nu reeds grote zorgen over het parkeren in de binnenstad.

“In de voorgestelde plannen zal het aantal parkeerplaatsen met maar liefst 60% dalen”, aldus Ben Janssen en Philippe Vandeurzen. “Wij vinden dat totaal onaanvaardbaar en vragen een serieuze bijsturing.” Burgemeester Liesbeth Van der Auwera: “Net zoals dat bij de plannen voor de herinrichting van de kleine ring het geval was, zullen we ook bij de aanpak van het centrum een heel proces met ruimte voor inspraak, overleg en bijsturing doorlopen. Voor alle duidelijkheid: er is nog helemaal niets definitief beslist. En uiteraard willen we ons handelscentrum aantrekkelijker en sfeervoller maken: daar hebben we de middenstanders hard voor nodig. Middenstand en horeca moeten en zullen alle kansen krijgen in de new-look versie van het centrum. We willen trouwens met iedereen rekening houden. Deze herinrichting is immers een inclusief verhaal: we gaan ook luisteren naar de bewoners en de bezoekers van het centrum. Op termijn zoeken we naar een optimaal evenwicht tussen wonen, beleven, horeca en shoppen.”