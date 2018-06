Gouden huwelijksjubilarissen te gast op stadhuis

Bree - In het Breese stadhuis verzamelden een aantal gouden huwelijksparen: daar werden ze door het stadsbestuur in de bloemen gezet

"We organiseren twee keer per jaar zo'n samenkomst voor onze gouden paren", vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera. "Zo'n samenkomst is altijd een heel gezellige boel met veel straffe verhalen en plezante anekdotes uit de voorbije halve eeuw." Ook Toon en Linda Pierson-Beaussart waren van de partij. “We hebben echt genoten: het was bijna een reünie met oude bekenden.”