Familiebedrijf Globo legt de boeken neer

Bree - Het bedrijf Globo van de familie Cillen in Bree heeft de boeken neergelegd. Tot voor kort was de derde generatie aan de slag in dit familiebedrijf.

Stichter Thieu Cillen werd in 1989 opgevolgd door zijn dochter Rina en de laatste jaren stond haar zoon Geert Geelen aan het hoofd van de onderneming. Drie jaar geleden verhuisde de zaak naar een grote nieuwbouw langs de Nieuwstadpoort. In zijn begindagen verkocht stichter Thieu Cillen bijna alles: van ‘koloniale waren’ zoals cichorei tot meubelen, elektrische apparaten en kinderkoetsen. Daarna legde men zich toe op TV, audio, multimedia, telefonie, kleine huishoudapparaten en accessoires. Diverse generaties Breeënaren kochten hun hele huisraad bij ‘Cillen’ en het nieuws van het faillissement deed dan ook veel wenkbrauwen fronsen. “We hebben geïnvesteerd in een nieuwe toonzaal met een nieuw concept, maar de hoge financiële kosten, de veranderingen in het retail-landschap, de laagste-prijsgaranties en de concurrentie van de e-commerce hebben ons doen inzien dat ons bedrijf geen leefbare toekomst meer heeft”, aldus de uitbaters.