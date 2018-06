Parkeeraanbod centrum uitgebreid

Bree - Op het eind van de Pater Lambertusstraat, tegenover de bibliotheek langs de Kloosterpoort, werden 54 bijkomende parkeerplaatsen gecreëerd.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): “Het gaat om het domein van dokter Roux: de gebouwen daar werden afgebroken en een projectontwikkelaar gaat er een nieuwbouw realiseren. Dat is echter nog niet voor morgen en we mogen de beschikbare ruimte gebruiken om tijdens de duur van de herinrichting van de kleine ring als parkeerterrein in te richten. Het iseen locatie die niet in een blauwe zone ligt en waar je dus lang mag parkeren. In overleg met de administratie Wegen en Verkeer gaan we binnenkort op alle invalswegen naar Bree grote borden plaatsen die bezoekers de weg wijzen naar dit soort parkeerterreinen.”