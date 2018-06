Sint-Michielskerk nu jaar dicht voor restauratiewerken

Bree - Zopas heeft de Breese parochiegemeenschap haar nieuwe deken, EH Jaak Janssen, feestelijk onthaald in de Sint-Michielskerk. Dit was meteen de -voorlopig- laatste plechtigheid in de kerk: die gaat een jaar dicht voor restauratiewerken. De wekelijkse vieringen gaan vanaf komend weekend door in de kapel van het stadhuis.

De verwelkoming van de nieuwe deken was de laatste viering in het huidig decor van de Sint-Michielskerk. Die wordt het komend jaar immers grondig gerestaureerd. “Het gaat om de laatste fase van een restauratie die 30 jaar geleden begon”, aldus Chretien Moors van het kerkfabriek. “Het hele interieur, van de kelder tot en met de klokken in de toren, zal aangepakt worden. Verwarming en elektriciteit worden vernieuwd en in de sacristie wordt een kapelruimte ingericht. In de kerk worden de muren grondig gereinigd. Er werden oude bloemmotieven en teksten op de muren en plafonds aangetroffen onder een kalklaag: die worden gereconstrueerd. In de toren creëren we tentoonstellings- en bergruimten. De klokken en het torenuurwerk worden grondig gecontroleerd, gereviseerd en voorzien van een modern controlesysteem. De heel operatie is begroot op ruim 3 miljoen euro.”