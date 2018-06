‘Oma’ (Old Motorcycle Assocacion) lokt veel volk naar Tongerlo

Bree - De twee bewegwijzerde ritten voor oldtimer motoren van ‘Oma’ lokten heel wat motorliefhebbers naar Tongerlo.

“Het letterwoord Oma staat hier voor Old Motorcycle Assocacion”, vertellen broers Jaak en Erik Bakkers die in het bestuur zitten. Het mooie weer en de ronkende motoren zorgden voor veel volk en het dorpsplein van Tongerlo werd ’s avonds omgetoverd tot een heus hardrockcafé. “Met een lekker pintje was het heerlijk genieten van de optredens van Overtime en Sons of Murphy”, aldus Jaak en Erik.