Peer / Meeuwen-Gruitrode - De laatstejaars van het Agnetencollege kijken al uit naar het eind van de proefwerken én naar het vervolg van hun schoolcarrière.

Leerkracht Nederlands An Hendrikx van het Agnetencollege:”Voor de allerlaatste keer als zesdejaars het woord mogen nemen op de proclamatie om terug te blikken op zes jaar leren en leven in onze school, dat moet toch een fantastische ervaring zijn! In de lessen Nederlands maakten de leerlingen van het zesde ASO er zowaar een wedstrijd 'So You Think You Can Speech' van. Iedereen schreef zijn of haar terugblik neer en per klas werden twee finalisten gekozen die naar de eindronde mochten. Met een kritisch oor, maar vooral met veel plezier luisterde een jury van leerkrachten Nederlands naar Hanne De Bruyne, Silke Tamborijn, Sam Vanormelingen en Inasse Sakhsoukh. Silke wist de jury het meest in te pakken en won de finale. Zij zal op de proclamatie haar ouders, medeleerlingen, directie en leerkrachten mogen toespreken.”