Mysterie verzonken fiets opgelost

Bree - Zopas werd het mysterie van de verzonken fiets in de zachte berm op de hoek van de Gerdingerstraat en de Kruittorenwal ontrafeld: het was het werk van het ludiek gezelschap At-Tent. Met hun actie willen deze notoire grappenmakers eigenlijk alleen maar hun stadsgenoten attent maken op het feit dat ze goed moeten opletten in het verkeer na de recente aanpassingen in het centrum.

De afgelopen maand was het stilleven aan de rand van de kleine ring een druk besproken kwestie in Bree. De verzonken fiets zorgde niet alleen voor gefronste wenkbrauwen en veel speculatie -een grap, een nieuwe actiegroep, politieke bedoeligen?- maar ook voor interactie: andere grappenmakers vulden de installatie aan met onder meer het beeldje van een mol. Blijkt nu dat de leden van At-Tent de aanstokers waren: conferencier en zanger ‘Isidoor-Adelbrecht’ Brecht Creemers, ‘Joseph-Nicolaas’ Nico Leinders, ‘Jean-Marc’ Everts (van Euro Rent) en ‘Adriën-George’ industrieel Georges Veldeman van Veldeman Tenten. “We komen vaak samen en smeden dan tussen pot en pint heel wat ludieke plannen”, aldus Brecht. “Zo namen we twee jaar geleden op 1 april heel wat mensen bij de neus met een ‘elektro-pneumatische wandelstok’ om aan mechanische doping te doen bij het wandelen. Nu bespraken we de herinrichting van het centrum en stelden we vast dat veel mensen nog altijd aan de nieuwe situatie moeten wennen. Dit initiatief namen we dan ook om de mensen erop attent te maken dat ze voorzichtig moeten zijn. En met reden: ook tijdens onze actie de afgelopen maand, reed er nog een wagen zich vast in deze berm. Ook het feit dat we ’s nachts kwamen schoffelen om alles netjes te houden, zorgde voor veel animo.” De grap werd gistenen dus beklonken met een feestje. Of er nog actief komen, laat men in het midden. “Met de verkiezingen op komst, weet je maar nooit”, klinkt het.