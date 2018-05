Hoogstraat afgesloten

Bree - Momenteel is men bezig met de herinrichting van de Stationswal. “De werken vorderen goed en vanaf nu is de Hoogstraat voor het verkeer naar het centrum afgesloten”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera en schepen Rudi Cober.

“Dat is best een belangrijke ingreep, want sinds de herinrichting van de verkeercirculatie in het centrum is de Hoogstraat, samen met de Kloosterstraat, de belangrijkste toegangspoort tot het hart van de stad. De Hoogstraat blijft in elk geval tot 22 juni afgesloten. Het verkeer zal tot dan via de Opitterstraat het centrum van Bree in kunnen rijden, behalve tijdens de wekelijkse markt op vrijdag. Doorgaand verkeer op de kleine ring blijft altijd mogelijk.