Grappenmakers krijgen navolging

Bree - Het mysterie van het ‘stilleven’ van de verzonken fiets in de zachte berm op de hoek van de Gerdingerstraat en de Kruittorenwal, vlak bij het centrum van de stad, nadert de ontknoping. Dat laten de aanstokers van het hele verhaal -die nog even anoniem willen blijven- weten nadat hun initiatief navolging kreeg.

“De afgelopen dagen kwamen er onverwachte reacties”, aldus de initiatiefnemers van deze ‘running gag’ die een eigen leven begon te leiden. “Eerst verscheen eerst het beeldje van een mol, daarna het opschrift ‘Wie is de mol?’ en daarna dan nog een plakkaatje met het krantenartikel uit Het Belang over de ontknoping van het televisieprogramma De Mol.” Wie dat gedaan heeft, weten we niet. In elk geval voorzien wijzelf een afsluitende actie: die zal een tijdje duren en door het grote publiek gevolgd kunnen worden. Dan zal helemaal duidelijk worden wat onze bedoelingen waren. We kijken een beetje naar de weersvoorspelling, maar in principe zal dat volgend weekend gebeuren. We nodigen de andere spontane deelnemers aan dit stilleven uit om zich dan daarbij aan te sluiten.”