“Actiegroep, grappenmaker of vroege verkiezingsstunt?”

Bree - Het ‘stilleven’ van de verzonken fiets in de zachte berm op de hoek van de Gerdingerstraat en de Kruittorenwal, vlak bij het centrum van de stad, gaat steeds meer een eigen leven leiden. Het plekje kreeg nachtelijk bezoek van enkele ‘Arabieren’ doe er onkruid wiedden en ’s anderendaags stond er een verzonken plaat die de fietser RIP (Requiescat In Pace, wat in het Latijn ‘moge hij of zij in vrede rusten’ betekent, nvdr) toewenst.

Een paar weken geleden stonden de bewoners van het Breese stadscentrum op met een nieuwe attractie in hun voortuin: een verstrooide fietser reed de ‘zachte berm’ voor de Gerdingerstraat in en liet zijn verzonken vierwieler in het mulle zand achter. Over deze installatie werd de afgelopen dagen druk gespeculeerd aan de toog en op straat. Ook op de sociale media werd het tafereeltje besproken. De actie kreeg een paar dagen geleden al een vervolg: de talrijke terrasjesgasten van een nabijgelegen café zagen even na middernacht twee ‘Arabieren’ kwamen uit het niets opduiken. “Die begonnen het onkruid rond de verzonken fiets te wiedden: we wisten niet wat we zagen”, aldus enkele cafégangers. “Met hun lange gewaden was het in elk geval een heel erg grappig spektakel. Voor we het wisten, waren ze alweer verdwenen: iemand kon met z’n gsm nog net een foto maken en hoorde de twee iets onverstaanbaars brabbelen. Op het terras lag iedereen in elk geval in een deuk.” De volgende ochtend stond er dan een bord met RIP en een rode roos naast de verzonken fiets. “Het zou kunnen dat die rode roos wijst op het feit dat de coalitie Bros, met als kopstuk Jacques Leten van de socialisten, nu zonder de N-VA naar de kiezer moet”, aldus een plaatselijke waarnemer. “Zou het dan toch over de verkiezingen gaan?”