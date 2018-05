Inschrijven in Agnetencollege

Peer / Meeuwen-Gruitrode - In het Agnetencollege van Peer kunnen er morgenavond voor een aantal richtingen nog leerlingen ingeschreven worden.

Voor de richtingen Sportwetenschappen (tweede en derde graad), derde jaar Haarzorg, derde graad Communicatie en Media, derde graad Latijn-Moderne Talen, derde graad Latijn-Wiskunde, derde graad Economie-Moderne Talen en derde graad Economie-Wiskunde, is er morgen, op 15 mei 2018 van 18 tot 21 uur, nog de mogelijkheid om in te schrijven. Dit kan ook nog na 15 mei 2018 na afspraak tijdens de schooluren.

Directeur Lisette Loos: “Voor de andere richtingen is er dan ook de mogelijkheid om de gegevens van uw zoon of dochter te bezorgen. Dit kan ook nog na 15 mei 2018 na afspraak tijdens de schooluren. We zullen pas na de deliberaties van onze huidige leerlingen aan de ouders kunnen meedelen of er effectief plaats is in deze richtingen. Indien er plaats vrijkomt, zullen wij contact met de ouders opnemen in de eerste week van juli 2018. Daarbij zal rekening gehouden worden met de volgorde van aanmelden vanaf 15 mei.”