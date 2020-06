Het gemeentebestuur van Voeren werft 1 jobstudent, niveau E aan

Voeren - De job student (e) zal als arbeider(ster) meewerken in de technische dienst: ondersteuning bieden bij logistieke taken, helpen bij aanvoeren en plaatsen van tijdelijke signalisatie en nadars, meehelpen bij de voorbereiding en organisatie van activiteiten en feestelijkheden, allerhande technische taken, eventueel laswerk, slijpwerk, boorwerk.

Bereid zijn om onregelmatige uren te presteren

VOORWAARDEN:

Geboren zijn voor 1 juli 2002

Geïnteresseerd zijn in techniek en in staat zijn handenarbeid te verrichten

Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt

Goede kennis van het Nederlands, elementaire kennis van het Frans

Student zijn

AANBOD:

Voltijdse tewerkstelling gedurende 1 maand tijdens de zomervakantie

Loon in niveau E

INTERESSE?

Stuur uiterlijk 5 juli (inbegrepen) een je sollicitatiebrief en CV aan het gemeentebestuur Voeren of per mail (info@devoor.be).

Bij het opsturen geldt de poststempel als bewijs.