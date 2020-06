Huisvuil tijdens zomermaanden naar milieupark

Voeren - Wie een volle huisvuilzak niet meer kan buitenzetten omdat men, op vakantie vertrekt? Of wie een beperkte stockage ruimte heeft waardoor het vervelend is om tijdens de warme zomermaanden een volle huisvuilzak in huis te hebben? Dan kan men deze zak tijdens de zomermaanden naar het milieupark brengen.

Vanaf 23 juni tot 12 september 2020 kan je jouw huisvuilzak naar het milieupark brengen als je volgende regels respecteert:

je mag enkel de officiële vuilzakken van Limburg.net binnenbrengen die conform de huis-aan-huisophaling zijn (geweigerde of te zware zakken mogen niet gebracht worden)

maximum 4 vuilzakken per soort conform de huis-aan-huisophaling.

Je registreert het binnenbrengen via de toegangszuil onder de fractie “recycleerbaar”. Als je nog andere afvalsoorten bij hebt, rijd je een aparte ronde zodat de kilo’s huisvuil apart gewogen en geregistreerd worden

Je kan voorlopig enkel tussen 23 juni en 12 september vuilzakken van Limburg.net op het milieupark binnenbrengen. In die periode houdt de gemeente een evaluatie om te kijken of men deze dienst permanent kan aanbieden op het milieupark.

Heb je echter geen problemen om jouw huisvuilzak te stockeren, geef dan zoals de rest van het jaar jouw huisvuilzak mee met de ophaling aan huis. Niets zo eenvoudig als de zak vooraan aan de straat te zetten. Doe dit zeker voor 6uur ’s morgens.

In de afvalkalender kan je nakijken wanneer de ophaalwagen bij jou langs komt.