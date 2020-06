Groene verzekeringskaart wordt wit en mag elektronisch

Voeren - Vanaf 1 juli 2020 verandert de internationale motorrijtuigverzekeringskaart, de zogenaamde “groene kaart”, van vorm. Het is dan niet langer een groen recto verso document maar een enkelzijdig wit document met zwarte letters ofwel op papier gedrukt ofwel in een elektronische versie.

Vanaf 1 juli 2020 verandert de internationale motorrijtuigverzekeringskaart, de zogenaamde “groene kaart”, van vorm. Het is dan niet langer een groen recto verso document maar een enkelzijdig wit document met zwarte letters ofwel op papier gedrukt ofwel in een elektronische versie.

Momenteel is iedereen verplicht om de internationale verzekeringskaart voor motorrijtuigen ( de groene kaart) aan boord van het motorrijtuig te hebben. Zo kan er op elk moment aangetoond worden dat het voertuig correct verzekerd is. Vanaf 1 juli 2020 verandert de groene kaart van vorm: vanaf die datum is het document niet meer groen en dubbelzijdig, maar wordt het een enkelzijdig wit document met zwarte letters.

Bovendien komt er ook een elektronische versie van je verzekeringsbewijs. Concreet betekent dit dat je het document dus niet meer op papier bij je moet hebben op voorwaarde dat je bij een controle de elektronische versie kunt tonen. Wanneer je naar het buitenland reist is het wel aangeraden om het document te printen en aan boord van je voertuig te houden. Bij een controle beschik je dan steeds over een papieren versie en vermijd je problemen als je gsm gestolen wordt of een elektronisch document niet aanvaard wordt in het land waar je gecontroleerd wordt.

Het is geen probleem wanneer je na 1 juli nog in het bezit bent van een geldige groene kaart. Tot 31 december 2021 blijven de groene, dubbelzijdige, internationale motorrijtuigverzekeringskaarten waarvan de geldigheidsduur nog niet verlopen is, geldig. Vanaf 1 januari 2022 is enkel nog het vernieuwde document geldig.