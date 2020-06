Opnieuw misvieringen in Voeren

Voeren - Vanaf dit weekend zal men in de gemeente Voeren ook weer een eucharistieviering kunnen bijwonen. Wie een eucharistieviering wil bijwonen zal uiteraard de maatregelen moeten respecteren ivm met het Coronavirus.

Het maximum van het aantal deelnemers wordt aangegeven bij de ingang van de kerk. Het gebruik van een mondmasker bij het binnen- en buitengaan wordt aanbevolen en alle gelovigen die binnenkomen zullen hun handen moeten ontsmetten. In de kerk is er een circulatieplan en de schikking van de stoelen of banken is aangepast op 1,50 m afstand. Mensen die onder eenzelfde dak wonen mogen samenzitten. Wijwatervaten blijven leeg en er is geen toiletbezoek mogelijk. Er is geen collecte en er zijn geen zangboeken of blaadjes. Muzikale opluistering wordt verzorgd door een orgelist. Ook het verloop van de communie verloopt met respect voor de afstandsregeling en het circulatieplan.

Op zaterdag 13 juni zal er een misviering zijn in Moelingen en Remersdaal. Op zondag 14 juni is er een viering in Sint-Martens-Voeren en ‘s-Gravenvoeren, Op maandag juni volgt De Plank (kapel). Omwille van de Coronacrisis kan de procesie in ’s-Gravenvoeren niet doorgaan. In een huis aan huis bericht hebben Parochieraad en bronkcomité wel gevraagd om de huizen zoveel mogelijk te bevlaggen met de processievlaggen. In Teuven is er een mis op 21 juni en kan men aansluitend de kerk bezoeken. De ingang van de kerk zal dan versierd worden omdat ook de bronk niet kan doorgaan en men deze dag toch niet zonder aandacht wil laten voorbijgaan.