Herbruikbaar mondmasker bij alle Voerenaars uitgedeeld

Het gemeentepersoneel van Voeren was op 4 juni weer onderweg om ook in ’s-Gravenvoeren herbruikbare mondmaskers te bedelen. Hierdoor zal elke inwoner (>12 jaar) in het resterende deel van ‘s-Gravenvoeren één herbruikbaar mondmasker en filter bezorgd krijgen. Alle deelgemeenten werden nu dus bedeeld.