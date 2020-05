Gabrielle Marchant is niet meer

Voeren - In Voeren (in het ziekenhuis van Hermalle-sous-Argenteau) is Gabrielle Marchant-Ernon overleden. Zij was samen met zoon Luc uitbaatster van het restaurant Golden Horse in ’s-Gravenvoeren. Feesten organiseren en creëren was haar passie. Daarbij droeg zij verschillende Voerense verenigingen in haar hart.

Zij werd geboren in ’s-Gravenvoeren op 10 april 1936, trouwde met Eugène Marchant (+2010) en baatte met haar man een slagerij uit in Verviers, later een traiteurzaak. In ’s-Gravenvoeren startten beiden het bekende restaurant ‘Golden Horse’. In 1997 werd Gabrielle ‘Lady Chef van het jaar’. De uitvaart vindt plaats in de Sint-Lambertuskerk in ’s-Gravenvoeren in intieme familiale kring. Groeten kan op dinsdag 26 en woensdag 27 mei van 14.45 tot 15.30 uur (met respect voor de huidige richtlijnen) in het funérarium Walpot, Pisartlaan 8 in Eijsden (NL). (Toegang naar Nederland via grensovergang Withuis in Moelingen)