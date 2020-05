Brand in loods Warsage

Voeren - Vrijdagnamiddag rond 15.00 uur was er een interventie nodig van de brandweer van de zone Vesdre en Herve-Battice om in Warsage (gemeente Dalhem) een buurgemeente van Voeren een brand in een loods met auto’s te blussen. Omdat verschillende woningen bedreigd waren aan de Albert Dekkerstraat werd ook een ploeg van de brandweerpost van Voeren als versterking opgeroepen.

De vlammen sloegen uit het dak van de loods en er was een enorme rookontwikkeling.