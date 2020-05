Vrijwilligers gezocht voor buitenschoolse opvang

Voeren - Wil jij in de komende weken, tot 30 juni, graag helpen in de buitenschoolse opvang in een van de scholen in Voeren? Tijdens deze coronatijden is er extra hulp nodig ’s morgens voor school (7u30-8u30) en na school (15u15-17u30). Er is een vrijwilligersvergoeding voorzien.

Interesse ? Stuur een mailtje met je naam, adres en telefoonnummer naar verantwoordelijke Petra Alleleyn via bko.voeren@samenferm.be Je ontvangt nadien meer info en een uitnodiging voor een kennismaking.

Hopelijk ben jij de geknipte persoon om mee te zorgen voor een fijne buitenschoolse opvang!

Ferm Kinderopvang Voeren