Bankautomaten KBC Voeren opnieuw open

Voeren - Na vernieuwing van de ruimte, het bankkantoor zelf is intussen gesloten, is de automatenruimte in ’s-Gravenvoeren opnieuw beschikbaar.

Na vernieuwing van de ruimte, het bankkantoor zelf is intussen gesloten, is de automatenruimte in ’s-Gravenvoeren opnieuw beschikbaar. Geld uit de muur halen of storten, bank uittreksels printen, overschrijving doen… is opnieuw mogelijk. Na de sluiting van het kantoor moesten de Voerenaars naar Riemst of naar het naburige Aubel (CBC) ooik voor digitale verrichtingen. Vermits ook de grenzen met Nederland dicht zijn kan in Voeren momenteel alleen aan huis geleverd worden door Nederlandse winkels en uiteraard door Voerense zelfstandigen en restauranthouders. Het probleem van cash geld is dus nu opgelost.