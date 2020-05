Geen herdenkingsmoment voor korporaal Geury

Voeren - Dit jaar was er omwille van de Coronacrisis geen herdenkingsmoment voor korporaal Jean Geury van Herstal die op 10 mei 1940 op die plek sneuvelde bij het begin van WO II.

Dit jaar was er omwille van de Coronacrisis geen herdenkingsmoment voor korporaal Jean Geury van Herstal die op 10 mei 1940 op die plek sneuvelde bij het begin van WO II. Met zijn machinepistool in de hand sneuvelde Geury dichtbij de boerderij Middelhof in de Voerense deelgemeente Remersdaal. Hij was een van de eerste oorlogsslachtoffers in de streek in de tweede wereldoorlog. Het gemeentebestuur van Remersdaal, toen nog zelfstandige gemeente (nu één van de zes deelgemeenten van Voeren sinds de fusie), liet toen een monument plaatsen in 1947. Sinds 2010 was er jaarlijks een herdenkingsmoment aan het monument in Middelhof. De herdenking kon dit jaar niet plaatsvinden omwille van de crisis door het Coronavirus.